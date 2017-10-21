تملك سلاحاً مرخصاً في سيارتها... ما نصيحة هيفا وهبي للفتيات؟

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عبّرت الفنانة هيفا وهبي عن حماسها لتجسديها دور "المحاربة"، وذلك على هامش مشاركتها في النسخة الجديدة للعبة "صقور العرب" التي أطلقها تطبيق "ويزو".

وقالت لبرنامج "إي تي بالعربي": "لم اكن اتصور ان أكون في دور المحاربة، هي المرة الأولى التي احارب". ولدى سؤال المراسل عن معرفتها في استخدام السلاح، قالت: "نعم، أملك سلاحاً مرخصاً للحماية أبقيه في سيارتي وفي حقيبتي"، كما كشفت عن امتلاكها عصا كهربائية.



وأوضحت أنها لم تتردد في قبول العرض بسبب حبّها للنجاح، ورغبتها في تقديم شيء يصدقها فيه الجمهور، لافتة إلى أنّها تتوقع ان تزداد نسبة مشاركة الفتيات في اللعبة بسببها. وقالت مازحة أنّ أحد المعجبين من شدّة تأثره بها قال لها تعقيباً على مشاركتها في اللعة: "أرجوك اقتليني".



وفي سياق آخر، قدّمت وهبي نصيحة خاصة للفتيات للحفاظ على رشاقتهنّ، وقالت: "انفقن جميع اموالكنّ على شراء مستحضرات التجميل، عندها لن يتبقى منه لشراء الطعام"، وأرفقت النصيحة بصورة لها عكست رشاقة لافتة وخصر نحيف.