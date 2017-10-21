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بالصورة: ميا خليفة تسيء للسيدة العذراء !

21
OCTOBER
2017
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قامت نجمة الأفلام الإباحية لبنانية الأصل “ميا خليفة” بنشر صورة مسيئة للسيدة العذراء على حسابها على إنستاغرام، إذ ركبت وجهها على أحد أيقونات السيدة العذراء.

ولاقت الصورة استهجان كبير عبر مواقع التواصل، إذ لم تسلم خليفة من تعليقات المتابعين، كما تقدمت الكثير من الشكاوى لتبليغ إدارة إنستاغرام كي يتم حذف الصورة من حساب ميا على الإنستاغرام.

وفي وقت سابق كانت قد اعتزلت الشابة في شهر تموز الماضي عالم الأفلام الإباحية، وأعلنت مؤخراً أنّها ستتعاون مع نجم كرة السلة السابق الأميركي جيلبرت اريناس لتقديم برنامج رياضي يومي على قناة Complex عبر يوتيوب.

الجدير ذكره، أنّ ميا خليفة كانت الشخصية الأكثر بحثاً عام 2016 في محرك البحث الشهير غوغل.

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