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بالصور- مقتل نجمة " The Voice":تفاصيل صادمة تكشف ... غيرة طليقها وعيادة تجميل!

21
OCTOBER
2017
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في حادث هز محبي تلك النجمة الشابة، أقدم زوج نجمة النسخة الكمبودية من "ذا فويس" سان سريلاي، السابق شاي رين البالغ من العمر (53 عاماً) على إطلاق النار على طليقته، ومن ثم أنهى حياته أيضاً.

وفي تفاصيل الجريمة المروعة التي وقعت قبل أيام قليلة أفادت صحيفة "الديلي ميل"، أن كاميرات المراقبة أظهرت رين يتكلم مع النجمة الشابة (التي لم تتجاوز الـ 23 من عمرها، وحصدت جمهوراً واسعاً خلال مشاركتها في البرنامج العام الماضي) في إحدى عيادات التجميل في العاصمة الكمبودية بنوم بنه.

وبعد لحظات أدارت سان ظهرها عائدة إلى داخل العيادة، فما كان من زوجها السابق إلا أن سحب مسدسه وأطلق النار تجاه"حبيبته"، ومن ثم أقدم على الانتحار.

في حين أفاد شهود عيان بأنهم سمعوا 3 أو 4 طلقات نارية.

في المقابل، رفضت شرطة العاصمة الإعلان عن المزيد من التفاصيل بسبب سير التحقيقات حالياً.

من جهتها، كشفت شقيقة الضحية، سان كونغ كيا، أن أختها انفصلت عن زوجها بسبب دخولها "ذا فويس"، لافتةً إلى غيرة زوجها المرضية التي زادت من سوء العلاقة بينهما، والذي لم يكن راضياً عن انضمامها إلى البرنامج.

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