بالفيديو - مذيعة مصرية تطرد ضيفها على الهواء: أنا المذيعة!!

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أثار تصرّف مذيعة مصرية على شاشة قناة "إكسترا نيوز" جدلا واستياء لدى الجمهور بعدما حصل أُناء مقابلة أجرتها مع المؤرخ المصري عاصم الدسوقي.

فقد شهدت قناة "إكسترا نيوز" حادثة فريدة من نوعها حينما أنهت الإعلامية المصرية مروج إبراهيم، المقابلة مع ضيفها أستاذ التاريخ الكبير عاصم الدسوقي فجأة على الهواء.

وانفعلت مروج إبراهيم في أثناء حوارها مع الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ المعاصر، ودخلا في مشادة كلامية على الهواء بخصوص تصريحات المفكر يوسف زيدان عن الزعيم الراحل أحمد عرابي، وأنهت الإعلامية حلقة البرنامج بعد انفعالها على الضيف.

ووجهت الإعلامية سؤالا لضيفها خلال برنامج "ما وراء الأحداث" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "هل كَتَبَ التاريخ مصريون أم أجانب؟"، فأجابها: "مصريون وأجانب"، وقال لها “أنت لا تعرفين الفرق بين المؤرخ والباحث”، فردّت الإعلامية: "هل أنت هنا من أجل أن تختبرني، أنا مذيعة وأقوم بإدارة الحوار وأنت تقول كلاما معينا، أنا أعلم الفرق ولا يجب علي استعراضه، أما دورك فهو أن تجيبني ولا يجب أن تجعل الحديث شخصيا".

فقال أستاذ التاريخ: "أسئلتك غير ناضجة وأنت لا تعرفين كيفية السؤال، ولا تعرفين التمييز بين المؤرخ والباحث".

فقاطعته قائلة: "مع احترامي الكامل لك كنت أحب أن نستفيد من علمك، لكن من الواضح أنك لا تريد أن تكمل الحلقة وهذا أمر يعود لك، وأقول على الهواء نحن كإعلاميين لسنا متخصصين في أي موضوع نناقشه، سواء أكان في مجال الآثار أو التاريخ أو غيره، نحن كإعلاميين لا ندعي العلم ولا المعرفة، وجئنا بأهل العلم ولكنهم لا يريدون أن يعطونا الإجابة".

ونشرت مروج إبراهيم عقب الحادثة تعليقا على صفحتها على فيسبوك جاء فيه:

"بشأن ما حدث فى حلقة الأمس مع الدكتور / عاصم الدسوقى أود أن أوضح مجموعة من النقاط التى من شأنها وضع الامور فى نصابها السليم وهى :

- تقديم كامل التحية والتقدير له

- تقديم الاعتذار ان كان النقاش قد تجاوز الحدود مهنياً او أدبياً مع التأكيد أن ذلك بسبب قوة وثراء الحوار مع شخصية مثله وليس لأى سبب أخر

- التأكيد على الاحترام الكامل لكل الضيوف والسعي بل و الحرص دائماً على الالتزام بالقواعد المهنية وان كان ما حدث قد تجاوز ذلك فهو عن غير عمد وله ظروفه الواردة في سياق الحلقة

- تقديم كامل الاحترام والتقدير لادارة قناة سي بي سي

-توضيح ان كل ما ورد في الحلقة اتحمل مسئوليته كاملا وحدي دون ادنى مسئولية من اي من فريق العمل او الزملاء في المحطة".

من جانبها أصدرت القناة بيانا أعلنت إيقاف