انتهاء بنزين سيارة لص اثناء مطاردة الشرطة فكيف كان مصيره!

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طاردت الشرطة الأمريكية، سيارة دودج تشالنجر هيلكات، المسروقة خلال سيرها بالشوارع الأمريكية، وكانت تتبعها طائرات هيلكوبتر طوال الوقت في شوارع ولاية تكساس الأمريكية.

العالم - حوادث

طاردت الشرطة الأمريكية، سيارة دودج تشالنجر هيلكات، المسروقة خلال سيرها بالشوارع الأمريكية، وكانت تتبعها طائرات هيلكوبتر طوال الوقت في شوارع ولاية تكساس الأمريكية.

وتمكنت الشرطة، من معرفة معلومات عن السارق الذي يدعى محمد أبو شليبة "25 عاما"، يقود بشكل متهور بين السيارات طوال الوقت، وحاولت سيارات الشرطة مرارًا مطاردته لكن بدون فائدة، واستطاعت الشرطة القبض على القائد بعد نفاد وقود سيارته مما جعل السائق يتوقف بجانب الطريق لتلقي الشرطة القبض عليه وبدون أي مقاومة.