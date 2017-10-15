بالفيديو: طرد فنانة لبنانية من الاستديو على الهواء مباشرة!

A + A -

ردّت المذيعة عفاف الغربي مقدمة برنامج "اللمة وما فما" على إذاعة "شمس اف ام" على تأخر الفنانة اللبنانية فيفيان مراد على موعد حضورها لقاء على الهواء مباشرة، بطردها بلباقة.



وفي التفاصيل، قالت الغربي موجهة كلامها لمراد: "من لا يحترمنا لا يحترم جمهوره ونحن نرحب الفنانين العرب الذين يحترمون مواعيدهم".



وردت المغنية اللبنانية مؤكدةً أنها لا تتحمل مسؤولية هذا التأخير ومن تتحمله هي مديرة أعمالها، وأنها لم تكن "جالسة واضعة رجل على رجل".



وطلبت الغربي من مراد المغادرة لأن الوقت انتهى فردّت الأخيرة، بالقول: "كلك ذوق للإتيان بي من أجل إسماعي هاتين الكلمتين".