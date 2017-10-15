عادة يومية أهم من العلاقة الزوجية ومن زيادة الراتب... ما هي؟

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كشفت دراسة حديثة أجريت في قسم الاقتصاد في جامعة أوكسفورد ونشرها موقع "ذا تايمز"، أن "جودة النوم" أكثر العادات اليومية التي تؤثر على الراحة النفسية للإنسان، وقد تؤثر عليه أكثر من زيادة راتبه.



وأثبتت الدراسة التي شملت عينة لأكثر من 8 آلاف مواطن بريطاني بالغ، أن جودة النوم تؤثر على صحة الإنسان النفسية والبدنية أكثر من عادات يومية مثل الحياة الاجتماعية، وتناول الطعام مع العائلة، وممارسة العلاقة الزوجية.



وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على زيادة في الراتب بنسبة 50 بالمئة يزيد عندهم مؤشر السعادة بنسبة ضئيلة جداً، في حين أن الأشخاص الذين يحظون بقسط وافر من النوم يصبحون "واثقين من أنفسهم بشكل أكبر، وتقلّ لديهم نسبة القلق".