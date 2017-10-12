عارية الصدر خرجتْ من نافذة السيارة... انتهى الفيديو بمأساة

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لقيت سائحة كانت تتنقل عارية الصدر، مصرعها في حادث مروّع فيما كانت تُخرج جسدها من نافذة السيارة، وفق ما ذكر موقع "ميرور".



تَظهر ناتالي براون، التي ترتدي سروال بيكيني أبيض فقط وتكشف عن منطقة الصدر، في مقطع فيديو وهي تُخرج جسدها من النافذة، فيما تتولى صديقتها قيادة السيارة وتقوم بتصويرها عبر هاتفها الخلوي.



غير أن مقطع الفيديو ينتهي بصراخ السائحة الروسية التي يُعتقَد أنها اصطدمت بعمود إنارة أو بسيارة كانت تمر في المكان.



كانت براون، 35 عاماً، تمضي عطلة في جمهورية الدومينيكان مع صديقتها إيفانا بويراشوك، 32 عاماً، من أوكرانيا.



وقد أورد أحد التقارير أنها نُقِلت إلى المستشفى حيث فارقت الحياة لاحقاً بسبب تعرضها لـ"إصابات بالغة".



وكتبت الصحيفة الروسية "موسكوفسكي كومسوموليتس": "كانت المرأة تستمتع بعرض ثدييها العاريين فيما كانت رفيقتها تقود السيارة".

المصدر : النهار