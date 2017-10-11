بالصورة: ميلانيا ترامب تثير السخرية مرة أخرى .... والسبب النظارات الشمسية !

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امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى بتعليقات تسخر من ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بسبب ارتدائها نظارات شمسية في الظلام.

وجاءت هذه التعليقات بعد فترة قصيرة من إثارتها السخرية على نطاق واسع بسبب طريقة لباسها أثناء توجهها هي وزوجها إلى المناطق التي ضربها إعصار كاترينا.

وعلق العديد من مستخدمي المواقع بقولهم أن ميلانيا (47 سنة) لا تتوقف عن ارتكاب هفوات وأخطاء في الموضة وطريقة اللباس رغم أنها عارضة أزياء سابقة.

وبحسب صحيفة “ديلي اكسبرس” البريطانية، فإن ميلانيا كانت تضع نظارات شمسية خلال الليل بعد عودتها مع زوجها من لاس فيجاس الاسبوع الماضي.

وعلق أحدهم قائلا:”أقول لميلانا بشكل علني: توقفي عن ارتداء النظارات الشمسية والحذاء العالي في مناطق الكوارث.”

وقال غيره:”اتسائل لماذا تضع ميلانيا نظارات شمسية ضخمة في الأماكن العامة… ربما تريد ألا يراها احد وهي تشيح بعينيها عن الأماكن التي يشير إليها زوجها.”

غير أن مستخدمين آخرين دافعوا عن ميلانيا بقولهم أنه ينبغي على الناس ألا ينشغلوا بمسائل بسيطة مثل نظارات السيدة الاولى.

وقال أحدهم:”كل هذه الضجة بسبب نظارات شمسية… لا اصدق ذلك”، فيما علق غيره قائلا:”كيف لبلد متطور ومتحضر لهذه الدرجة ان ينشغل بنظارات شمسية.”

almjhar