بعد وعدها بخلع ملابسها فور انتهاء المبارة.. هذا ما فعلته عارضة أزياء سورية

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كتبت عارضة الأزياء السورية عفراء حمشو، منشورًا عبر حسابها الشخصي على فايسبوك قالت فيه: "يلا هي خسرنا 2 -1 لأستراليا. شلحوا أيها عارضات يلا جهزوا حالكم للبث مباشر".



الامر الذي أثار موجة غضب عارمة بين متابعيها الذين وعدتهم أنه في حال خسر المنتخب السوري، ستخلع ملابسها في بث مباشر، لكن غضب جمهورها سببه ليس عدم التزامها بوعدها، بل لأنهم اعتبروها فأل نحس على فريقهم.

وعادت وكتبت منشورًا آخر كتبت فبه: فيديو و انا شالحة صار بالأنستغرام و انا عند كلمتي. ما قدرت انشره هون لانوا فيس بسكر صفحتي تابعوني".

وأرفقت المنشور برابط حسابها الشخصي على إنستغرام، إلا أن حسابها خال من أي صور لها وهي عارية.



كانت عفراء قد كتبت منشورًا قالت فيه إنها ستخلع ملابسها في بث مباشر إذا خسر المنتخب السوري، لثقتها أنه لن يخسر.