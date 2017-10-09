living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رقمان مختلفان على طابة اللوتو نفسها... كيف برّر المعنيون 'التحايل'؟

9
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في حادثة صادمة، تفاجأ لاعبو اللوتو في إيرلاندا الذين كانوا يطمحون لربح الجائزة التي وصلت إلى 5.9 ملايين دولار، بعدما ظهرت إحدى الطابات وهي تحمل رقمين مختلفين، وفق ما ذكر موقع "الدايلي ميل" البريطاني.

وتحيّر متابعو اللوتو بعدما ظهر الرقم 38 على طابة حمراء، ثم رأوا الرقم 33 مطبوعاً على الطابة نفسها.

اعترض اللاعبون على ما حصل ونشروا صوراً ومقطع فيديو على الانترنت، وأكّدوا أنّ "ظهور رقم آخر على الطابة يدلّ على الغش في اللعبة. وكتب أحد اللاعبين: "أي مصادفة هذه في لعبة اللوتو؟ رقمان مختلفان على الطابة عينها! أي نوع من الحيل هذا؟".

لكنّ المنظمين رفضوا الادعاءات وبرّروا ببساطة ذاكرين أنّ هذا "وهم" وما حصل ناجم عن انعكاس للضوء على الطابة. وذكرت متحدثة باسم اليانصيب الوطني الايرلاندي أنّ "انعكاساً بسيطاً للضوء أثناء التصوير تسبّب بالوهم الذي حصل ودفع اللاعبون إلى الاعتقاد بوجود رقمين مختلفين على الطابة. يتم فحص وزن الطابات وحجمها وأرقامها بدقة تامة".

 المصدر : الدايلي مايل

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout