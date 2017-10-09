رقمان مختلفان على طابة اللوتو نفسها... كيف برّر المعنيون 'التحايل'؟

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في حادثة صادمة، تفاجأ لاعبو اللوتو في إيرلاندا الذين كانوا يطمحون لربح الجائزة التي وصلت إلى 5.9 ملايين دولار، بعدما ظهرت إحدى الطابات وهي تحمل رقمين مختلفين، وفق ما ذكر موقع "الدايلي ميل" البريطاني.

وتحيّر متابعو اللوتو بعدما ظهر الرقم 38 على طابة حمراء، ثم رأوا الرقم 33 مطبوعاً على الطابة نفسها.

اعترض اللاعبون على ما حصل ونشروا صوراً ومقطع فيديو على الانترنت، وأكّدوا أنّ "ظهور رقم آخر على الطابة يدلّ على الغش في اللعبة. وكتب أحد اللاعبين: "أي مصادفة هذه في لعبة اللوتو؟ رقمان مختلفان على الطابة عينها! أي نوع من الحيل هذا؟".

لكنّ المنظمين رفضوا الادعاءات وبرّروا ببساطة ذاكرين أنّ هذا "وهم" وما حصل ناجم عن انعكاس للضوء على الطابة. وذكرت متحدثة باسم اليانصيب الوطني الايرلاندي أنّ "انعكاساً بسيطاً للضوء أثناء التصوير تسبّب بالوهم الذي حصل ودفع اللاعبون إلى الاعتقاد بوجود رقمين مختلفين على الطابة. يتم فحص وزن الطابات وحجمها وأرقامها بدقة تامة".

المصدر : الدايلي مايل