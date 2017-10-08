نجمات متّهمات بالزواج السري.. من هنّ؟

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"زواج سري بعيداً عن الأضواء، وإصرار على الإنكار أمام الجمهور والإعلام"... اتهام طارد عدداً كبيراً من الفنانات خلال الفترة الأخيرة، وأثار جدلاً كبيراً، وأصبح أمراً يشغل الكثير، لكن هل وقفت الفنانات اللواتي لحقتهن هذه الاتهامات صامتات، أم دافعن عن أنفسهن وكشفن الحقيقة؟



حقيقة تغيير دوللي شاهين ديانتها من أجل رجل



لم يمر سوى شهور على انفصال دوللي شاهين عن زوجها المخرج باخوس علوان، لتنتشر إشاعات كثيرة حول استعدادها للزواج سراً من رجل أعمال مصري، ولم تكتف الإشاعة بنشر هذه المعلومات المغلوطة، بل قيل أيضاً إن دوللي غيرت ديانتها من أجل الزواج بهذا الشخص.



دوللي حاولت التزام الصمت وتوقعت أن تموت الإشاعة مع الوقت، لكنها فوجئت بحدوث العكس وانتشار الإشاعة في معظم المواقع الإخبارية العربية، مما أثار غضبها ودهشتها ودفعها الى الخروج للدفاع عن نفسها، مؤكدة أن كل ما نشر ليس سوى إشاعات لا علاقة لها بالواقع، وأوضحت أنها تعرف الشخص الذي يحاول الترويج لهذه الإشاعة، لكنها أكدت عدم رغبتها في الإفصاح عن اسمه في الوقت الحالي.



إيمان العاصي تتزوج سراً للحفاظ على حضانة ابنتها



تعد إيمان العاصي من أبرز النجمات اللواتي لم يسلمن من إشاعات الزواج السري، وارتبط اسمها بالفنان طارق صبري، حيث انتشرت أخبار كثيرة حول استعدادهما للزواج، والتزم الثنائي الصمت ولم يعلقا على هذه الإشاعات، لتعود جديدة بقوة تؤكد زواجهما سراً، لرغبة العاصي في الحفاظ على حضانة ابنتها من طليقها رجل الأعمال نبيل زانوسي، لأطول فترة ممكنة.



وبعد مرور فترة على هذه الإشاعة، قرر صبري الرد عليها، نافياً ارتباطه بالعاصي، بل وعبّر عن استيائه من الصحافة والإعلام بسبب تركيزهما على هذا الموضوع وعدم الحديث عن أعمالهما الفنية.



نبيلة عبيد ترد بشكل صادم على زواجها السري



رغم تخطي عمرها السبعين عاماً، إلا أن نبيلة عبيد لم تسلم من إشاعات الزواج، فحتى هذه اللحظة تطاردها هذه النوعية من الأخبار الكاذبة، فقد فوجئت أخيراً بانتشار إشاعة حول زواجها من شاب في العشرينات من عمره.



نبيلة أكدت أنها علمت بانتشار الإشاعة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أقاربها، وأكدت أنها كانت ترفض الرد عليها، لأنها مؤمنة بأن الإشاعات تموت مع الوقت، لكنها علقت عليها قائلة: "أحوال البلد لا تسمح لأي شخص بالتفكير في الزواج"، وقد اعتبر البعض ما قالته نبيلة صادماً، فلم يتوقع أحد أن يكون هذا مبررها لعدم الزواج.



سمية الخشاب وأحمد سعد... النفي لا يزال مستمراً



زواج المطرب أحمد سعد من النجمة سمية الخشاب ليس إشاعة أطلقتها مواقع التواصل الاجتماعي، أو مواقع إخبارية، بل أعلنت عنها الفنانة ريم البارودي التي أكدت أنها علمت من مصدر مقرب منهما، أن علاقتهما تطورت إلى زواج سري، وما زال الثنائي ينفيان ما أعلنت عنه ريم، رغم ظهورهما المتكرر معاً في أكثر من حفلة غنائية وبرنامج تلفزيوني خلال الفترة الأخيرة.



أم كلثوم لم تسلم أيضاً من إشاعات الزواج



رغم مرور سنوات طويلة على وفاتها، إلا أن المطربة الراحلة أم كلثوم لم تسلم أيضاً من إشاعات الزواج السري، حيث فجرت إحدى الصحف المصرية مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانها أن أم كلثوم تزوجت من قاضٍ وأنجبت منه 3 أبناء، وقد نشر الصحافي تسجيلاً للراحل محفوظ عبدالرحمن وهو يصرح له بهذه التفاصيل.



هذا التسجيل أثار جدلاً كبيراً، وعبرت سميرة عبدالعزيز، زوجة السيناريست الراحل محفوظ عبدالرحمن، عن انزعاجها الشديد من نشر هذا التسجيل الذي أكدت أنه مزيف، بل وأوضحت أنها ستقاضي الصحيفة التي نشرته.







لها