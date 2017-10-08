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تفاصيل براءة سعد المجرد وعودته إلى المغرب خلال أيام!

8
OCTOBER
2017
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مازالت قضية الفنان سعد المجرد تشغل كل محبيه في الوطن العربي، لتكون آخر المستجدات هي الخبر السعيد الذي نشر على موقع Mediapart بأنه حصل على البراءة.
وقال الموقع أن سعد المجرد في طريقه للبراءة من التهم المنسوبة إليه، وذلك بعد أن أحيلت قضيته إلى المحكمة الجنائية بدلاً من الاستئناف، وهذا يعني أن تهمة محاولة الاغتصاب قد أسقطت من عليه، وبقي فقط مواصلة اتهامه بتعنيف للفتاة الفرنسية.

وربط محبو سعد المجرد بين ما قيل في الموقع الفرنسي وبين صورة المعلم على انستقرام معلقاً: "توحشت المغرب الله ينصر سيدنا"، مما جعل البعض يشير إلى أنه سيعود إلى بلده المغرب قريباً، وأعلن الأمر بهذه الطريقة.
لم تتوقف الأقاويل بشأن سعد المجرد عند هذا الحد، بل امتد ليقول البعض أنه سيحيي حفل ليلة رأس السنة في المغرب، وستكون أول حفل له.

وبعد الكم الكبير من الأقاويل عن براءة سعد المجرد، صرح كريم أبي ياغي مدير أعماله، بأن كل هذه الأخبار غير صحيحة، ولم يحصل المعلم بعد على حكم البراءة، بحسب موقع سيدتي.

وقال مدير أعمال سعد المجرد أن الحكم النهائي في قضية سعد المجرد سوف يصدر بعد شهرين من الآن، وخلال هذه الفترة سوف تعقد عدداً من الجلسات حتى الوصول للحكم النهائي.

يذكر أن سعد المجرد حقق نجاحاً كبيراً بأحدث أغانيه "Let Go" والتي أصدرها من فرنسا، حيث حققت نسبة مشاهدة فاقت الـ 70 مليون مشاهدة حتى الآن.

المصدر: ليالينا

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