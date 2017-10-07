ملكة جمال تلغي متابعة كل الرجال من حسابها على إنستغرام!

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قامت ملكة جمال تركيا للعام 2014 أمينة غولشه وصديقة اللاعب الألماني ذي الأصول التركية مسعود أوزيل بحذف كل الفنانين والأصدقاء الذكور الذين تتابعهم عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

وبحسب موقع Gigi الفني فإن تصرف الفنانة غولشه جاء استجابة لطلب صديقها أوزيل المتمثل في إنهاء علاقتها بزملائها من الرجال وعلى رأسهم مواطنها الفنان تولجاهان سايشمان الذي شاركها بطولة المسلسل الشهير "لن أستسلم أبداً".

لا للرجال..

وتتابع غولشه الآن 104 شخصيات عبر حسابها الرسمي على إنستغرام من بينها صديقها مسعود أوزيل وحسابات أخرى لفنانات وعارضات أزياء، حيث خلت القائمة بالفعل من الرجال.

بينما وصل عدد متابعيها إلى أكثر من 949 ألف متابع في السابق. وبحسب الموقع فإن اللاعب الألماني أكد لغولتشه عدم ارتياحه من متابعتها للرجال، وهو ما دفع غولتشه لقبول طلبه وحذف أصدقائها من الرجال على الفور.

ولم يقم اللاعب الألماني مسعود أوزيل بزيارة صديقته غولتشه في المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية أجرت على إثرها عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية خلال الأسابيع الماضية. وبررت غولتشه غياب أوزيل عنها بارتباطه بتدريبات فريقه، حيث يلعب النجم الألماني في صفوف فريق أرسنال الإنكليزي.

وينحدر اللاعب مسعود أوزيل الذي اختار اللعب لصالح المنتخب الألماني من أصول تركية. وظهر مؤخراً في مقطع مصور وهو يعرض مقتنيات منزله في العاصمة البريطانية لندن، من بينها صورة عملاقة للسلطان العثماني سليم الثالث فاتح إسطنبول.