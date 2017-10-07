صدمة في الوسط المصري بعد وفاة هذه الفنانة الشابة في حادث سيارة

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توفيت الفنانة الشابة داليا التوني في حادث سيارة أودى بحياتها في الحال على طريق القاهرة-العين السخنة.

داليا التوني لقت حتفها على إثر تصادم سيارتها بسيارة أخرى على طريق القاهرة – العين السخنة، وتم نقل جثمانها إلى أحد المستشفيات في السويس لحين استلام أسرتها لجثتها.

وعلى الرغم من المشوار الفني الصغير لداليا التوني إلا أنها استطاعت أن تلفت الأنظار إليها، خاصة بعد مشاركتها للفنانة محمد رمضان في فيلم "الألماني" عام 2012.

بدأت داليا التوني حياتها الفنية عام 2011 بمشاركة الفنان أحمد مكي في مسلسل "الكبير أوي"، ثم شاركت محمد رمضان في فيلم "الألماني"، كما ظهرت في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل "العملية ميسي" وفيلم "حماتي بتحبني" ومسلسل "مولانا العاشق" و"ظرف أسود".

أما أخر أعمال داليا التوني فكان مسلسل "حلاوة الدنيا" مع الفنانة هند صبري والفنان ظافر العابدين، والذي عرض في شهر رمضان الماضي.

المصدر: ليالينا