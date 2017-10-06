فيديو... أول فتاة سعودية تشتري سيارة بعد قرار الملك سلمان!

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نشرت فتاة سعودية، مقطع فيديو، تداوله ناشطون عبر صفحات التواصل الاجتماعي، قالت فيه إنها أول فتاة تشتري سيارة بعد قرار الملك سلمان بن عبد العزيز، القاضي بالسماح لنساء المملكة بقيادة المركبات.

وحضرت الفتاة الى أحد معارض بيع السيارات في السعودية، حيث تنقّلت بين أقسام المعرض لاختيار سيارة، إلى ان وقع اختيارها على سيارة من نوع “بنتلي” الفارهة، وقالت إنها السيارة الوحيدة الموجودة في الشرق الأوسط من طراز 2017.

وأصدرَ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قراراً بالسماح للمراة السعودية بقيادة المركبات.

ونص قرار "سلمان" على تشكيل لجنة ممثلة بكل من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ هذا الأمر ورفع التوصيات خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر واعتبار من 23 من يونيو/ حزيران 2018 موعدا للتنفيذ.

المصدر : وكالات