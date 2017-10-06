اعتقال مدير في ماكدونالدز بالجرم المشهود

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ألقت السلطات الأميركية القبض على مدير أحد فروع "ماكدونالدز" للوجبات السريعة، بعدما أمسكت به بالجرم المشهود أثناء بيع الكوكايين إلى جانب وجبات الطعام.

وقالت السلطات إن فرانك غيريرو مدير أحد فروع "ماكدونالدز" للوجبات السريعة في مدينة نيويورك كان يبيع لبعض الزبائن وجبات مع كميات من مادة الكوكايين المخدرة، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وأرسلت الشرطة أحد عناصرها المتخفين إلى المطعم، بعدما تلقت بلاغا بشأن حدوث أمر غريب فيه.

وذكرت أن غيريرو باع 8 كميات من المخدرات للشرطي المتخفي، وصلت قيمة بعضها إلى 10 آلاف دولار، وبلغ سعر 100 غرام من الكوكايين نحو 6500 دولار.

وأشارت الشرطة إلى أن مدير المطعم كان يخزن المخدرات في الحمام ويخرجها قبيل تسليم الوجبة للزبائن.

ويبدو أن مدير المطعم كان يقوم بهذا التصرف بشكل فردي، لأن عمليات البيع اقتصرت على فترة العمل الليلية.