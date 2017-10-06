بالفيديو - إجراءات أمنية مشددة في زفاف نجمة شهيرة اليوم في بيروت.. إليكم التفاصيل

A + A -

كشف تقرير لبرنامج "ET بالعربي" أن الفنانة المصرية الشابة لارا اسكندر تستكمل الاستعدادات لحفل زفافها.

وأشار التقرير إلى أن خطيب نجمة "ستار اكاديمي" يدعى فيليب، وهو أرمني مصري، وسيقام الزفاف في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الجمعة 6 اكتوبر/ تشرين الأَول.

ولفت إلى أن لارا تريد أن يكون إحتفـال زفافها سرياً، لذلك سيترافق بتعزيزات أمنية مشددة لمنع التقاط الصور أو مقاطع الفيديو وتسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن لارا شاركت في البرنامج في موسمه السادس، ووالدها هو رجل أعمال مصري من أصول إيطالية، ووالدتها مصرية من أصول لبنانية.

(لها)