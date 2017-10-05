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دنيا سمير غانم تختبر حب زوجها لها على Twitter.. هكذا أنقذ نفسه

5
OCTOBER
2017
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تحدثت الممثلة دنيا سمير غانم إلى جمهورها، وأجابت على أغلب الاسئلة التي جاءت لها من خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، التي قامت بها عبر حسابها على Twitter، مساء الأربعاء 4 أكتوبر.

وجاءت لدنيا الكثير من الأسئلة حول أعمالها والعروض الاستعراضية التي ستقدمها خلال الأيام القادمة، وأيضا بعض الأسئلة عن حياتها الشخصية.

ومن ضمن الأسئلة التي طُرحت على دنيا، سؤلا عن أكثر شيء يُحبه أو لا يُحبه زوجها الإعلامي رامي رضوان فيها.

وما كان من دنيا إلا أن طلبت أن يُوجّه هذا السؤال إلى زوجها حتى تعرف رده.
وبسرعة أجاب رامي رضوان، وشعر أنه تورّط بعض الشيء في الأمر، وأخرج نفسه من الموضوع بدبلوماسية كبيرة، فقال إن Twitter أقصى عدد أحرف من الممكن أن يكتبها هو 140 حرف، وهو لن يكفيه إلا 140 ألف حرف حتى يتحدث فيها عن دنيا.
وتبدأ دنيا سمير غانم اليوم الخميس 5 أكتوبر الجاري، أولى عروضها الاستعراضية التي تحمل عنوان "عالم دنيا" على مسرح The Marquee في "كايرو فيستفال سيتي"، في منطقة التجمع الخامس.

akhbarak

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