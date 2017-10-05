بالفيديو - بعد مكوثها في المستشفى: ماذا كشفت نادين الراسي عن مرضها؟

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بعد تداول معلومات عن نقلها بشكل طارئ إلى المستشفى، كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي حقيقة وضعها الصحي.

ونشرت عبر حسابها على "سناب شات" مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتوجه إلى جمهورها مطمئنة إياه إلى أنها تتمتع بصحة جيدة.

وقالت إنها أصيبت باضطرابات في المعدة وبالتسمم وضربة شمس، مشيرة إلى أن ذلك استدعى نقلها إلى المستشفى بواسطة الإسعاف، لأنها تعاني من ارتفاع في ضغط الدم.

وأضافت أنها بدأت تشعر بالتحسن وتستعد للعودة إلى منزلها.



يشار إلى أن نادين شاركت أخيراً في مسلسل "ورد جوري" الذي عرض في رمضان الماضي، إلى جانب الممثلين رولا حمادة، إدوارد الهاشم، نجلاء الهاشم، كارلا بطرس وغابرييل يمين. وهو من تأليف كلوديا مرشليان وإخراج سمير حبشي.



لها