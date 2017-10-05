ملكة جمال لبنان السابقة رهف عبدلله: "صمت الحب" أعادني إلى الواجهة، وهو منافس لا يستهان به!

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ندى عماد خليل

بطلة مسلسل "صمت الحب" ملكة جمال لبنان السابقة رهف عبدالله لا تحب بصمت لأنها تُظهر مشاعرها الى العلن وتفصح عن أفكارها بطريقة عفوية وصادقة وشفافة.هي تعرف جيداً ما تريده من كل أمر تقدم عليه. ومثل الاسفنجة تمتص وتتعلم بسرعة ولا تنكر فضل من يفتح أمامها باباً جديداً من أبواب الفن.





■ بداية كيف هي الاصداء حول دورك في مسلسل"صمت الحب"؟...

- الاصداء حول دوري وحول المسلسل ايجابيّة جداً، الحمدلله . وأكثر ما يُقال لي هو إنني طبيعية في أدائي وأتفاعل بشكل جيد مع كل الممثلين معي. والناس أحبوا قصة المسلسل وأثارت الاحداث حشريتهم ، وهم يسألونني دائماً عما سيحصل لاحقاً ولكنني طبعاً لا أخبرهم لأتركهم يستمتعون بالمشاهدة والاكتشاف.





■ هل انت شخصياً راضية عن أدائك وهل تعتبرين انك اجتزت الامتحان في مجال التمثيل؟..

- نعم راضية ، ولكنني أطمح لأن أشتغل على نفسي أكثر. وأعتقد أن عندما يُقال للشخص بأنه يؤدي بشكل طبيعي فهذا يعني أنه أصبح يملك الاساس الذي يُبنى عليه للاستمرار، من هنا أستطيع القول إنني اجتزت الامتحان، ولكن ولكي أتابع في هذا المجال يجب كما قلت لك أن اشتغل على نفسي أكثر وأن أتحدى نفسي بأدوار مختلفة أبرز فيها شخصيتي التمثيلية، وأيضاً أن أعمل على التعمق بالشخصيات التي سأؤديها أكثر، علماً أنني سأكون حريصة دائماً على أن أبقى طبيعية ، لأن هذا الامر هو ما يجعل الناس تصدقك عندما تشاهدك ...





■ ماذا عن غنائك لجنريك البداية وجنريك النهاية!

- الاصداء ايجابيّة حول غنائي والناس أحبوا صوتي في الاغنيتين، علماً أنني وضعت صوتي لتكتمل عملية الاقناع أكثر عند الناس ، بمعنى أنني البطلة التي تعلم الموسيقى في المسلسل وتخبر القصة بلسانها...





■ "صمت الحب" أعادك إلى الواجهة من جديد...

- نعم، هذا الامر صحيح، ومن الطبيعي عندما يخوض شخص ما تجربة جديدة فإن الانظار ستتجه إليه، ولكن أنا أقدم البرامج ودائماً أُسأل عن جديدي في هذا المجال....





■ هل كان التمثيل من ضمن مخططاتك في الحياة، ولماذا تأخرت للدخول الى مجاله؟

- لم أخطط يوماً لأن أكون ممثلة ولكنني في الوقت نفسه لم ادخل الى المجال عن عبث، بل سلكت طريق الدراما لاستعملها كوسيلة لكي أوصل رسائل جيدة الى مجتمعي من خلال دور فيه رسالة هادفة تحسن المجتمع واعتبرت ان تأثير التمثيل إيجابي على الناس والدراما تدخل الى كل بيت في لبنان.وبصراحة عُرض عليي التمثيل كثيرا منذ انتخابي كملكة جمال لبنان، ولكنني لم أقتنع بالنصوص التي عُرضت عليي ولم اكن مقتنعة حتى بأنني أملك موهبة التمثيل إلى أن قابلت من أمن ووثق بي ووضع أمالاً حول إسناد دور البطولة إلي في مرحلة العودة إلى الدراما وأيضاً إعادتها إلى شاشة الاوتيفي، ويسعدني هذا الامر كثيراً، وليليان البستاني قالت لي إنني كنت على قدر الثقة والمسؤولية التي اعطيت لي،والحمدلله. وأود أن أشكرها واشكر المنتج مطانيوس أبي حاتم، وأقول لهما إننا كنا كلنا أشبه بعائلة في هذا العمل،وأنا استمتعت كثيراً بهذه التجربة معهما وتعلمت منها الكثير، واستفدت من كل ملاحظة وُجهت إلي سواء منهما أم من الممثل عمار شلق والكبير عمر ميقاتي اللذين لم يبخلا عليي لا بملاحظاتهما ولا بدعمهما. كان كل شيء يسير بشكل يصب في صالح العمل وفي صالح شخصيتي كممثلة، وكان واضحاً أنهم كانوا حريصين على هذا الامر. وأقول للاوتيفي "انشالله يكون وجهنا خير عليها"، وبداية موفقة لعودتها الى الدراما...





■ برأيك هل يستطيع "صمت الحب" أن ينافس المسلسلات الاخرى؟

-نعم ، بالتأكيد يستطيع ذلك، خصوصاً وأن قصصه كلها مأخوذة عن الواقع، وليليان عملت على الاخراج والكتابة بشكل جميل، وأحداث العمل مترابطة وتشبه الحقيقة إلى حد بعيد، كما أن الحوار سلس، أما الشخصيات فواقعية وبعيدة عن التكلف والمبالغة. وبالنتيجة فإن الناس يتعلقون دائماً بقصص حقيقية تعكس واقعاً يعيشونه...





■ شخصية جنى التي تؤدينها في المسلسل تخاف من الموت، ماذا عنك؟

-نعم، صحيح،هي تنزعج أكثر مما تخاف من الموت لأنها فقدت والدتها وشقيقتها. وأنا في الحياة الحقيقية لا أخاف من الموت ولكنني أخاف أن أخسر أحداً ممن أحبهم،ولا أحب هذه الفكرة ، متل جنى.أشعر بالقلق إن فكرت بأنني قد أخسر شخصاً قريباً مني وأحبه.





■ معروف عنك أنك انسانة حساسة وتتأثرين بسرعة.لمن تشكين حزنك أو وجعك ؟

-أنا شخص حساس جداً في الحياة ويتفاعل مع الاشخاص من حوله ومع مجتمعه، وعندما أعلم أن هناك من هو بحاجة أبادر الى المساعدة، وهذا الامر اختبرته عندما عملت مع جمعيات خيرية ويعطيني سعادة وفرحاً، خصوصاً عندما ارى ابتسامة او ضحكة على وجه المحتاج. وأشكو وجعي وحزني إلى عائلتي وخصوصاً والدتي وشقيقتي غيداء، والجأ إلى والدي وشقيقي عندما احتاج الى نصيحة في موضوع ما.