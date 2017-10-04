خبر سار للموظفين: 3 ساعات من العمل تكفي!

A + A -

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن طول ساعات العمل الطويلة لا تعني بالضرورة إنتاجية أكبر من الموظفين.

وأشارت الدراسة إلى أن الموظفين يمضون غالب ساعات العمل في تصفح مواقع التواصل والقيام بأنشطة لا علاقة لها بالعمل، ما يعني أنه من الأفضل تقليل عدد الساعات المطلوبة منهم.

وتابع البحث الجديد نمط عمل 1989 موظفا يعملون لـ 8 ساعات يوميا، وأكد أن إنتاجية الموظفين تستمر لحوالي ساعتين و53 دقيقة يوميا، وذلك قبل استراحة الغداء.

وكشفت الدراسة أنه بعد فترة الغداء، فإن إنتاجية الموظفين تقل، ويتوزع وقتهم على أنشطة لا علاقة لها بالعمل.

وتابعت أن الموظفين يمضون نحو ساعة و5 دقائق في تصفح مواقع إخبارية، و44 دقيقة في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، و40 دقيقة في التحدث مع الزملاء عن مواضيع لا علاقة لها بالعمل، و26 دقيقة في البحث عن وظائف أخرى.

كما أن هناك 23 دقيقة استراحات للتدخين يأخذونها الموظفين، ويجرون مكالمات خاصة لـ 18 دقيقة، ويعدون مشروبات ساخنة لمدة 17 دقيقة، ويتبادلون الرسائل النصية الخاصة لـ 14 دقيقة، ويتناولون وجبات خفيفة لـ 8 دقائق، ويعدون الطعام في المكتب لـ 7 دقائق.