بالصور - هكذا احتفلت ميشيل أوباما بعيد زواجها الـ 25

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يعتبر الرئيس الاميركي السابق باراك أوباما وزوجته ميشال رمزاً للحب والأمل والسعادة، وذلك من خلال قصة حبهما الدائمة.

وبمناسبة مرور 25 عاماً على زواجهم، قررت سيدة أميركا السابقة معايدة زوجها في العلن بطريقة رقيقة وبسيطة.

ونشرت ميشيل صورة من يوم زفافهما بالأبيض والأسود عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وكتبت عليها: "ربع قرن مضى، مازلت صديقي المقرب، وأكثر الرجال الذين عرفتهم تميزاً. أحبك".

وتفاعل متابعوها بشكل واسع مع الصورة، ولاقت اعجاب الآلاف وتعليقاتهم المباركة لهما والمتمنية لهما دوام السعادة والحب، وتم انتشارها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما انها ليست المرة الأولى، حيث تحرص أوباما دائماً على التعبير عن حبها لزوجها في كافة المناسبات.

يذكر أن الثنائي الأشهر تزوجا في 3 تشرين الأول (أكتوبر) عام 1992، في كنيسة ترينتي المتحدة في ولاية شيكاغو، ولديهما ابنتان هما ساشا (16 عاما) وماليا (19 عاما).