صورة سعودي يعلم زوجته القيادة تثير الجدل

A + A -

انتشرت على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي صورة تظهر مواطنا سعوديا يعلم زوجته القيادة.

ويأتي ذلك بعد أيام منقرار المملكة العربية السعودية السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وعلق فيصل بادغيش ناشر الصورة في تغريدته قائلا: "بدأت بتدريب زوجتي في أحد المواقف الخاصة بشكل آمن وقانوني استعداداً للنظام #السماح_بقيادة_المرأة #لنقود_معاً #الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة".

كان بادغيش و زوجته ينتظران القرار بفارغ الصبر، خاصة أنها كانت تود تعلم القيادة منذ فترة، كما قال في حوار مع بي بي سي عربي.

وما أن صدر القرار الملكي، حتى بدأ بادغيش بتدريبها في مكان خاص بنهاية الأسبوع "لأنه الوقت الوحيد الذي تستطيع فيه التدرب خلال النهار موفرا رؤية واضحة لها".

وأضاف بادغيش أن الدافع وراء نشر الصورة هو إظهار تأييده وتشجيعه لباقي الرجال على مساعدة قريباتهم في التدرب على القيادة.

و يقول بادغيش إن هدفه أيضا تشجيع النساء على التدريب بطريقة قانونية، إذ أنه من غير المسموح حاليا للنساء التدرب في الشوارع العامة.

ويبدو أن نساء أخريات بدأن بالفعل التدرب على أيدي أفراد من عائلاتهن.

المصدر: BBC