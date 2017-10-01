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سرحال لـ "غدي نيوز": على الجهات المعنية معالجة الأمر

أي فضيحة، لا بل أي انتهاك لسلطة الدولة وهيبتها، وأي تحدٍ لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرافض لممارسة الصيد البري الجائر، وهو الذي كلف كريمته كلودين لتكون مضطلعة بهذا الملف بسائر تعقيداته، وأي تحد للقوى الأمنية وللبلديات، وأي تجاهل لقيمنا الانسانية والأخلاقية، فيما نرى المجازر مستمرة، وقد بلغت حد "الوقاحة" في تحدي الدولة، من قبل أناس مفترض أن يكونوا خلف القضبان، سجناء لا طلقاء يمارسون نزواتهم وقتلهم وانتهاكهم لسلطة القانون!

انتشر اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو فاضح، وصلنا في ghadinews.net نسخة منه، هذا الفيديو المصور من قبل (م. ع) في الرابع والعشرين من الشهر الماضي أيلول (سبتمبر)، أي بعد تسعة أيام بالتمام والكمال على قرار وزارة البيئة فتح موسم الصيد، وفقا لقانون الصيد الجديد، يمثل تحديا سافرا للوزارة المعنية ولهيبة الدولة بكافة مؤسساتها ومرافقها المعنية، أو بمعنى أدق، هو فضيحة نضعها برسم من هم على اقتناع بأن القانون سينفذ، وكأنهم ما زالوا غير مقتنعين إلى الآن أن ملف الصيد البري في لبنان تحول منذ سنوات عدة إلى مادة للسخرية والتندر، فيما نراه اليوم - وفي ظل القانون العتيد - ملهاة عصية على الهضم، فيها الكثير من التذاكي ودفن الرؤوس بالرمال، وكأن المطلوب أن تبقى الدولة مرتهنة لمافيات تجار الأسلحة، وهم الفئة الممسكة بهذا الملف بأساليب ملتوية، غير بعيدة عن ملفات الفساد الأخرى.

سرحال: تعدٍ سافر

وفي التفاصيل، لم يكتفِ المدعو (م. ح) بصيد طائر ممنوع صيده وفقا لقائمة الطرائد المعتمدة من قبل وزارة البيئة، بل اصطاد 217 طائر في منطقة الشمال، ووثق جريمته بالفيديو، متحديا كل القوانين متباهيا بصيده، وليس هو فحسب، بل مع مجموعة ترافقه من هؤلاء القتلة الخارجين عن القانون.

وقد وصلنا هذا الفيديو وهوية الصياد والمعلومات عنه، أولا من "جمعية حماية الطبيعة في لبنان" SPNL ومديرها العام أسعد سرحال شخصيا، الذي أكد أنه أرسل المعلومات والفيديو إلى وزارة البيئة، وأنه بمثابة إخبار للنيابة العامة عن هذه التجاوزات غير المقبولة.

وقال سرحال لـ ghadinews.net إن "الطائر يعرف محليا باسم (أبو عمي) Plain Nightjar واسمه العلمي Caprimulgus inornatus ويتم صيده بتسليط الإضاءة القوية لأنه يتغذى على الحشرات التي تجتمع حول الأضواء"، ورأى أن "هذا الأمر يعتبر تعديا سافرا"، مؤكدا أنها "ليست هي الصورة التي نريد نقلها عن لبنان، وعلى الجهات المعنية معالجة هذا الأمر".

جولي لبنان: حل واحد فقط

ووصلنا الفيديو أيضا من مجموعة Lebanese Bird Conservation coalition على موقع "فيسبوك" وتحدثت عن المجموعة جولي لبنان، وقالت: "إن هذا المثال من التعديات ليس طبيعيا في لبنان، وهناك حل واحد فقط لإنهاء هذه المجازر: السيطرة من قبل قوات الأمن الداخلي على الأرض، في جميع النقاط الساخنة من الصيد غير القانوني (الدوريات) إضافة إلى الملاحقات القضائية (الغرامات)، ويجب الإعلان عن الغرامات من قبل السلطات علنا".