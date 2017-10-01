شراء السيارة وقيادتها شرطان جديدان في عقد زواج السعوديات

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعقد زواج فتاة من السعودية، محدثة جدل كبير بعد أن اشترطت في عقد زواجها أن يتم شراء سيارة حديثة لها، وعدم منعها من قيادتها.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للعقد المُوثَّق فيه هذان الشرطان، حيث يأتي ذلك بعد أيام من قرار وصف بالتاريخي سمح فيه للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء الماضي، أمرا ملكيا بمنح النساء رخص قيادة للسيارات بدءا من العام المقبل، لتُنهي السعودية بذلك حظرا مفروضا يعود إلى عقود.

كما أمر العاهل السعودي، يوم الخميس الماضي، بإعداد مشروع نظام (قانون) لحماية المرأة من جريمة التحرش.

المصدر: sputniknews