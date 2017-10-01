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ملكة جمال العرب في فيلم من اخراج خالد يوسف

1
OCTOBER
2017
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بدأ المخرج المصري المعروف خالد يوسف منذ يومين في تصوير فيلمه الجديد "كارما" وقد اختار التّونسيّة سهير الغضّاب ملكة جمال العالم العربي 2017 لتكون بطلة فيلمه الجديد مع ثلة من النجوم المصريين كالفنانة "غادة عبد الرازق" و "عمرو سعد" و "خالد الصاوي وهذه أوّل تجربة في التمثيل السينمائي للتونسية سهير الغضّاب .
وقد قرر المخرج المصري استبدال اسمها سهير باسم فني هو " سهر" .
وكانت سهير الغضاب توّجت بلقب ملكة جمال العالم العربي2017 خلال حفل اختتام مهرجان السياحة العربية الذي أقيم بمدينة السادس من أكتوبر في القاهرة.
وباختيارها لتكون إحدى بطلات الفيلم الجديد"كارما" للمخرج خالد يوسف تخطو سهير الغضاب الخطوة الاولى في عالم التمثيل السينمائي في مصر لتلتحق بتونسيات أصبحن نجمات في مصر على غرار هند صبري ودرّة .

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