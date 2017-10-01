ستتوقّفين عن التشاجر مع زوجك بعد قراءة هذا الخبر

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لا تؤثر الخلافات الزوجية على حالتك النفسية فحسب، بل إنها قد تسبب اكتسابك الوزن الزائد أيضاً. هذا ما توصلت إليه دارسة أجريت في جامعة لافال في كندا.

فخلالها طُلب من كل رجل وامرأة التحدث عن المراد تغييره في الشريك من صفات وتصرفات. وقد بلغت المحادثات بين بعض الأزواج حدّ الشجار.

وبعد ذلك دُعي هؤلاء للجلوس إلى مائدة تحتوي على أطعمة حلوة مثل الشوكولا والبسكويت.

ولاحظ الباحثون أن النساء اللواتي خضن الشجار الزوجي تناولن كمية أكبر من هذه المأكولات مقارنة مع النساء اللواتي لم يصلن إلى مرحلة الخلاف.

كما أشارت النتائج إلى أن إقبال الرجال على الطعام يرتبط غالباً بشعورهم بالجوع فيما يتوقّف ذلك لدى النساء على تقلبات المزاج.

كذلك أظهرت الدراسة أنّ النساء اللواتي يتّبعن نظاماً غذائياً معيناً من أجل الحفاظ على رشاقتهنّ، يُقبلن على تناول الأصناف المحظورة في حال وقع خلاف بينهنّ وبين أزواجهنّ. وخلص الباحثون إلى هذه النتيجة: كلما تشاجرت مع زوجك، واجهت احتمال زيادة وزنك.