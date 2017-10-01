الكرة الأرضية تخسر سنويا 50 ألف طن من وزنها!

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تخسر الكرة الأرضية سنويا نحو 50 ألف طن من وزنها، ينما تزيد كتلة القمر كل سنة بنحو ستة آلاف طن.

ووجد علماء الفلك من "جامعة كامبريدج"، أن الأرض تفقد من كتلتها سنويا 50 ألف طن، حسبما ذكر موقع "لايف دوت رو"، وأظهرت نتائج الأبحاث، أن سبب هذه الظاهرة هو أن الكوكب يفقد بانتظام أجزاء من كتلة النواة.

ووفقا للعلماء، فإن الأرض تتلقى وزنا إضافيا على شكل فضلات الإنسان والحطام الفضائي، وفي الوقت نفسه تنمية الموارد المعدنية والعمليات الطبيعية كتبخر الغازات تؤدي إلى فقدان الوزن، الذي يوازن تقريبا مؤشرات الزيادة، وفقا لـ "سبوتنيك".

ووفقا للخبراء، تزيد كتلة القمر باستمرار بنحو ستة آلاف طن سنويا، بسبب عدم وجود غلاف جوي عليه ولهذا يجذب المزيد من الحطام الفضائي بكمية أكبر.