توقف قلبه 15 مرة خلال 4 أشهر.. وهذا ما جرى معه

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نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن أطباء قولهم إنهم يتعاملون مع حالة طبية غريبة، بطلها مسنّ تركي يبلغ من العمر 63 عاما، توقف نبض قلبه 15 مرة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، قبل أن تعود له الحياة في كل مرة.

وبحسب أطباء في المستشفى الجامعي بولاية أوشاق وسط تركيا، فإنّ المريض "هدايت قياق" مازال "متمسكا بالحياة"، حيث دخل قسم العناية المركزة في المستشفى قبل أربعة أشهر إثر نوبة قلبية أصابته، وأجريت له عملية قلب مفتوح، وتوقف قلبه عن النبض 15 مرة خلال هذه الفترة.

ويقول أحد أطباء المستشفى المتخصصين في جراحة القلب، إن "المريض كان في كل مرة يستجيب للعلاج بشكل فعال، لقد عشنا حقا لحظات حرجة"، مؤكدا زوال الخطر عن المريض، بعد أن تمكنوا من تغيير الأوعية الدموية "التي كانت تتعرض للانسداد بين الحين والآخر".

المصدر: وكالات