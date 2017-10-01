هذا ما حدث لزوج ياسمين صبري بعد زواجهما مباشرة: تفاصيل تكشف لأول مرة

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تحل الفنانة ياسمين صبري ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس غداً، لتكشف لأول مرة عن زواجها في مفاجأة لم يتوقعها الجمهور على الإطلاق.

وظهر في برومو حلقة ياسمين صبري في "صاحبة السعادة" صدمة إسعاد يونس عندما أخبرتها أنا متزوجة، وجاء ذلك تعقيباً على كلام الأخيرة لها بأنها ستضع العقبات أمام من يرغب في الزواج بها.

وأكدت ياسمين صبري خلال اللقاء على أنها شاطرة في منزلها، والدليل على ذلك أن زوجها اكتسب حوالي 20 كيلوجراما بعد زواجهما.

وبسبب أن حلقة ياسمين صبري في برنامج "صاحبة السعادة" تحمل اسم "ست البيت"، فكان على إسعاد يونس أن تختبرها في شئون المنزل من طبخ وخلافه، وهذا ما حدث بالفعل وسوف يعرض في الحلقة غداً.

حيث أعدت ياسمين صبري خلال الحلقة "المحشي" وطبق "سبيط" وغيرها من الأطعمة.

ومن المنتظر أن تعرض حلقة ياسمين صبري غداً على CBC في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً.

يذكر أن ياسمين صبري لفتت الأنظار إليها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، بفضل إطلالتها الجذابة حيث ارتدت فستاناً من تصميم يوسف الجسمي من اللون الأخضر.

المصدر: ليالينا