بالفيديو: نجمة تعلن طلاقها.. وتحذّر النّساء من زوجها "النّصاب"!

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أعلنت إحدى الفنانات طلاقها من زوجها بعد اكتشافها أنّه متزوج من آخرى وله منها 3 أولاد.

فقد أعلنت ملاك الكويتية طلاقها من زوجها معللةً إعلانها بأنّها أرادت من خلاله تقديم نصيحة للآخريات كي لا يقعن "في براثن هذا النصاب"، وفق تعبيرها.

وشاركت ملاك جمهورها مقطعاً صوتياً شرحت فيه تفاصيل زواجها وطلاقها، وأيضاً صور محادثات مع زوجها.

وكانت الفنّانة الكويتية عقدت قرانها منذ مدّة قصيرة، على علي محمد العتيبي، عراقي الجنسية، حيث شاركت جمهورها صورة وثيقة الزواج، معلقة: "الطيبون للطيبات لله الحمد ربي تمم على خير".

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وهي تمسك بيد زوجها من دون أن تكشف عن ملامح وجهه، مكتفية بتصوير يديهما أثناء قيادته السيارة.

يذكر أنّ ملاك شاركت في دراما رمضان 2017 من خلال مسلسل "تعبت أرضيك"، من إخراج مناف عبدال وتأليف عبدالله الرومي.