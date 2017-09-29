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حلقة خاصة استثنائية من برنامج ع سطوح بيروت مع داليا داغر الأحد 1 تشرين الأول

29
SEPTEMBER
2017
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حلقة خاصة استثنائية من برنامج ع سطوح بيروت مع داليا داغر هذا الأحد 1 تشرين الأول الساعة 8.30 مساء عبر شاشة ال OTV قبل انتقاله إلى حلّته الجديدة في أواخر شهر تشرين الأول تطرح موضوع كيفية تفعيل دور المرأة في السياسة والمجتمع.

 

ضيفة المحور الأول من الحلقة هي السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومستشارة رئيس الجمهورية لشؤون البيئة٬ وتطرح داغر معها مواضيع عدة حول المرأة وكيفية تفعيل دورها في السياسة والمجتمع وعن دور الهيئة في هذا الإطار٬ أما ضيف المحور الثاني فهو السيد نديم قصّار نائب رئيس مجلس الادارة والمدير العام ل BLC Bank الذي ألقى الضوء على دعم البنك للمرأة بكافة المجالات أما ضيفتا المحور الثالث فهما المحامية مي خريش وقائمقام المتن السيدة مارلين حداد اللّتان تحدثتا عن الصعوبات والتحديات التي تواجههما في عملهما .

 

كما نلفت النظر إلى أن داغر ستعود بحلّة جديدة وديكور جديد في الموسم المقبل من ع سطوح بيروت أواخر شهر تشرين الأول.

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