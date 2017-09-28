وفاة الممثل الشهير المجسد لشخصية " النبي يوسف"؟

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبرًا حول وفاة الفنان مصطفى زماني، بطل مسلسل “يوسف الصديق”

إلا انه تبين أن الخبر ليس سوى إشاعة وقامت صفحة “syria drama stars ” بنفي الخبر فنشرت:”بعد أن وجدنا أن هناك الكثير من الحديث حول هذا الأمر في صفحات التواصل الإجتماعي لذلك قررنا البحث حول حقيقة وفاة الممثل مصطفى زماني،

وبعد البحث تبين لنا أنه لا يوجد أي خبر بخصوص بطل يوسف الصديق في أي جريدة إيرانية أو جريدة أخرى عالمية أو عربية

وهذا يعني أن الخبر مجرد إشاعة على تويتر وغير صحيح إلى أن يتم تأكيد ذلك، وجميع الصور المنتشرة على تويتر غير صحيحة ..اي ان جميع الصفحات التي ذكرت الخبر هي صفحات كاذبة ولهدف جمع اللايكات”.