السماح لترامب بشتم معارضيه على "تويتر"

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نشرت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة تحدثت فيها عن تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهجومية منها، والتي تحمل في طياتها إهانات وشتائم، وموضحة عدم إزالتها وفقًا للقوانين.

وبحسب قوانين "تويتر"، فإن التغريدات التي تحمل في طياتها إهانات أو تهديدات أو شتائم ضد المستخدمين الآخرين والفئات الاجتماعية، أو تلك التي تدعو إلى العنف، يتم حذفها.

واعترفت إدارة الشبكة، أن ترامب استخدم في تغريداته الشتائم والإهانات، وهو الأمر المخالف لأنظمة الشبكة، لكنها رفضت إزالتها بحجة ما أسمته "ذات أهمية اجتماعية".

وأكّدت أن أية تغريدة تصدر عن البيت الأبيض أو الحساب الشخصي لترامب لن يتم حذفها.