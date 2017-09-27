بالفيديو.. مسافر وحيد في رحلة بين فرنسا والمغرب

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تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لمواطن مغربي سافر وحيدا على متن طائرة الخطوط المغربية من العاصمة الفرنسية باريس إلى مطار أنكاد بمدينة وجدة شرق المغرب.



وباعتباره حدث نادر في عالم الرحلات الجوية الدولية، حرص هذا المسافر، والذي هو من منطقة بركان القريبة من مدينة وجدة، على توثيق هذه اللحظات التاريخية، في مقطع فيديو تفاعل معه آلاف النشطاء، ظهرت فيه الطائرة وهي تحلّق في الجو خالية من المسافرين والمقاعد شاغرة، وقال مازحاً: "أنا وحيد في هذه الطائرة، أشعر كأنني حجزت كل مقاعد هذه الطائرة لتنقلني إلى مدينتي بركان".



وعبّر العديد من النشطاء عن استغرابهم من أن تقلع طائرة بمسافر واحد في رحلة ذات مسافة طويلة، لكنهم في المقابل عبروا عن إعجابهم بهذه الخطوة ومدى إلتزام شركة الخطوط المغربية تجاه عملائها واحترامها لهم.

saidaonline