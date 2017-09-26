الجنرال كيلي يفرض قيودا على إيفانكا ترامب

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ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن رئيس طاقم البيت الأبيض الجنرال جون كيلي فرض قيودا على ايفانكا ابنة الرئيس الامريكي دونالد ترامب المدللة.

ويعد الجنرال كيلي صاحب عقيدة عسكرية استطاع ضبط الانفلات والخلافات الحادة بين موظفي البيت الأبيض في الشهور الستة الأولى لتولي الرئيس دونالد ترامب سدة الحكم في الولايات المتحدة.

وبات على ايفانكا ترامب التي تشغل مستشارا بارزا لأبيها، من دون راتب شهري، طلب الإذن من الجنرال كيلي للقاء أبيها، بحسب "واشنطن بوست" وهي من كانت تصول وتجول في مكاتب وغرف البيت الأبيض كما يحلو لها.

فقد أضحت حركات ايفانكا داخل البيت الأبيض مقيدة في ظل وجود جنرال عسكري يمسك بالإدارة، فكيلي جلب الانضباط إلى داخل هذا البيت، لكنه أيضا نال انتقادات من طاقم الجناح الغربي الذين قالوا أنه يتدخل في صغائر الأمور ويعطي نفسه تفوضا أوسع من صلاحياته.

المصدر: euronews