بالفيديو ...فتاة تنقذ سائقها الخاص من موقف محرج في الرياض

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مهارة فتاة في قيادة السيارة، حيث تمكنت من مساعدة سائقها الخاص في تخليص السيارة من موقف حرج.

وأظهر المقطع، الذي صور من نافذة بناية مطلة على ساحة مليئة بسيارات مركونة بشكل عشوائي في شارع العليا وسط مدينة الرياض، الفتاة وهي تقود السيارة لإخراجها من الموقف بعدما عجز السائق عن ذلك، بسبب ضيق المكان بين إحدى السيارات المركونة وحاجز خرساني.

واستطاعت الفتاة بمهارة عالية تخليص السيارة وإخراجها، ثم ترجلت بعد ذلك من مقعد السائق وعادت إلى المقعد الخلفي بسرعة.

المصدر: sputniknews