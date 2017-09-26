كتب :' مش عيب عليكن ...؟ ' فمُنع من دخول ال LBCI؟!

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نشر موقع " أخبار للنشر " الخبر التالي :



"نشر الممثل الكوميدي جان بو جدعون منذ فترة رسالة عبر حسابه على فيسبوك هاجم فيها كل من قناتي lbci والجديد، وجاء فيها :

'انما للصبر حدود... سؤال بتوجه في للشيخ بيار الضاهر lbc ولتلفزيون الجديد ممثلا بالمسؤولين فيه. ليش لمن بدكن يانا او عايزيننا بالاحرى، بتطوشونا تلفونات امتين بدكن تبلشو... بوقت بدنا اتعابنا يللي مش قابضينا من اكتر من شهرين وتلاتة واربعة؟!!! وبس نحنا نطالبكن بحقوقنا المادية يللي حضرتكن قابضين اعلانات الحلقات سلفا.. ومرتاحين ع وضعكن.. بتصيرو تشقدفو فينا.. كأنو كل واحد منا مليونير.. وعندو شركات مقاولة.. وبيديّن بالفايدة...؟؟ مش عيب عليكن يا محبين؟؟ مش عيب عليكن توعدونا كل جمعة وتكذبو...؟؟ مش عيب عليكن تفتخروا فينا على الشاشات.. وآخر شي اذا فاق ضميركن تتذكرونا...؟؟؟ مش عيب عليكن من فايدة فايدة الفايدة تقبضونا...؟؟ كيف بتقبلوا انو نحنا نتبهدل بوقت كل حقوقكن يللي طالبتوها منّا عم توصلكن ع الثانية وبلحظتها... طيب شو المطلوب يحمل جان بو جدعون صورة بيار الضاهر ويوقف ع الدورة مع ولادو ويقول للاعلان.. شوفوا هيدا يللي هاجم الوليد بن طلال ونعتو بالازعر.. طلع الحق مش ع الوليد بن طلال...؟؟؟



اسمعوني منيح... انا من الاشخاص بعّد وبطول بالي.. بس بألاخير عليّ وعلى غيري.. وما بسأل عن حدا بوقت يللي حقي مأكول وفي ناس عم تكذب عليي وتقدفني وتراوغ.. وما بعرف شو... يمكن ما بتعرفوني اني انسان صورتي كتير بشعة واعمالي كمان اذا في حدا عم يستغبيني..... وصدقوني.. شو عم بحكي... ما عم ذل.. ولا عم هين.. ولا عم بهدل حدا.... ولا عم هددكن.. ولكين انتو هيك بدكن.. هالموضوع صار بيخص عائلتي وليس عملي.. يعني لمن حقي عم تتناسوه وفي عندي واجبات عائلية تجاه بيي يللي بالمستشفى وتجاه اولادي التلاتة وواجباتي المنزلية... فما تلوموني شو بعمل.. ومش فارقة معي شي بتاتا... المتل بيقول ما تخاف من الازعر.... خاف من الآدمي.. اذا بتريدوا ما بقى حدا يزقفلي منكن عاللي بعملو.. مش عايز زقيفكن... عايز حقوقي المادية... واذا حاسين حالكن مكعورين رح اعملكن لميّة... من عند خوري بعرفو... وللتكملة تتمة افظع وبالتفاصيل اذا كملتو كذب....'

وعلم موقعنا 'أخبار للنشر' أنه بعد نشر هذا البوست، قامت إدارة الـ LBCI باستدعاء المخرج شربل خليل وأبلغته قرار توقيف برنامج 'بسمات وطن'.

وأضافت أنها تسمح بأن يكون له ببرنامج آخر على القناة، شرط ألا يشارك فيه الممثل جان بو جدعون، مضيفة أن الأخير 'صار ممنوع يدعس بالمؤسسة!!'. "





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