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بالصور والفيديو - هكذا كانت ملكة جمال لبنان بيرلا حلو قبل تتويجها.. شاركت في هذا الفيديو كليب قبل عامين!

26
SEPTEMBER
2017
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نجحت الشابة اللبنانية بيرلا حلو بالحصول على لقب ملكة جمال لبنان لعام 2017 بعد منافسة مع 15 شابة من جميلات لبنان. 
 
وعلى عكس الملكة السابقة ساندي تابت، نالت الشابة قبول واستحسان من قبل أغلب اللبنانيين، الذين سارعوا على نشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن إعجابها بجمالها وثقافتها.
 
وبيرلا (22 عاماً) من منطقة بعبدا، وقد درست إدارة الأعمال والتسويق، ولفتت النظر اليها منذ انطلاق المسابقة، فحازت على لقب Miss Confidence او ملكة الثقة بالنفس قبل أن تُتوّج ملكة على عرش الجمال اللبناني.
 
وقد تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو كليب للفنان ناجي الاسطا شاركت فيه حلو  منذ نحو سنتين في أغنية "إيه نعم"، من كلمات فارس اسكندر وألحانه، حيث جسدت دور زوجته وأم أولاده.  
 
إليكم مجموعة صور للملكة قبل تتويجها.. هل تغيّرت؟
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