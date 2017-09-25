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بعد انتشار تصريح لها حول الجنس..لينا دياب: أنا بنت الشام وهذا لا يشرفني!

25
SEPTEMBER
2017
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نفت الفنانة الممثلة لينا دياب التصريحات التي نسبت إليها على مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتبارها الجنس حاجة اساسية وتشجيعها للمساكنة قبل الزواج، وذلك ضمن برنامج نبض العاصمة عبر اذاعة شام اف ام. 

وبحسب موقع شام اف ام، رفضت دياب كل هذه الافتراءات التي تسيء الى سمعتها كفنانة و ممثلة في مجتمع شرقي حيث قالت: 
أنا بنت الشام ولا يشرفني أن يقترن اسمي وشخصيتي بمثل هذه التصريحات.. أخشى من رب العالمين قبل أن أخاف من الناس.

و أضافت دياب أنها منذ ثلاث سنوات لم تتواصل مع أي جهة إعلامية الأمر الذي فاجأ دياب لافتة إلى أنها قامت بتوكيل محام لرفع دعوى قانونية بحق كل موقع شارك بترويج هذه الإشاعات .

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بتصريح جريء على لسان لينا دياب قالت فيه :
“الجنس حاجة اساسية لكل انسان وانا بهالظرف اللي عم تمر فيه البلد مع المساكنة وبشجع كل شب وصبية بيحبو بعض وبقوة يعيشو شراكة اسرية ويحبو بعض”. وأضافت : “هيدا رأيي الشخصي وانا مقتنعة فيه”.

المصدر : وكالات

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