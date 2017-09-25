بالفيديو - للمرة الأولى.. ما لا تعرفونه عن ملكة جمال لبنان بيرلا حلو... ولمن أهدت التاج؟!

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جويل عرموني -

توّجت بيرلا حلو ملكة جمال لبنان للعام 2017 ، وذلك بعد منافسة قوية خاضتها مع أميرات لبنان.

وحلّت يسرا محسن وصيفة رابعة، وريم خوري وصيفة ثالثة، وسابين نجيم وصيفة ثانية، وجنى صادر وصيفة أولى.

وتألفت لجنة التحكيم من المايسترو هاروت فازليان، الإعلامية ماغي فرح، عازف الترومبيت اللبناني ابراهيم معلوف، ملكة الجمال السابقة جويل بحلق، الإعلامية فاديا فهد، قائد منتخب لبنان السابق في كرة السلة فادي الخطيب، المدوّنة السويسرية كريستينا بازان، الفنان التشكيلي اللبناني شوقي شمعون.

وقدّمت الإعلامية ديما صادق التي ظهرت بفستانٍ فضيّ اللون مرصّع بالشوارفسكي من تصميم جورج حبيقة النجمة المتألقة كارول سماحة التي أشعلت بدورها مسرح كازينو لبنان غناءً، واستعراضاً، من خلال ثلاث إطلالات مميزة قدّمت خلالها باقة من أغنياتها ، "جيت"، "سهرانين" "ما بدّي آكل ولا إشرب".

إليكم بعض المعلومات عن بيرلا حلو:

الاسم : بيرلا عبدو الحلو

العمر: 22 عاماً

الطول: 175 سنتيمتر.

الوزن: 58 كيلوجراماً

مكان الولادة: بعبدا

الاختصاص: إدارة الأعمال والتسويق

لقب: ملكة الثقة

وفي السؤال الموحّد الذي طرح عليها "الى أيّ حدّ أنت مؤمنة بقدرة الشارع وحركة المجتمع المدني على إحداث تغيير في المجتمع اللبناني"، أجابت بيرلا بكل ثقة إنها ترى أنّ للحراك قدرة كبيرة على التأثير ولكن بشرط أن يتّفق الناس على مطالب موحّدة.

لِمن أهدت بيرلا حلو التاج لحظة تتويجها؟

شكرت الملكة بيرلا الحلو جميع من ساعدها للوصول الى هذه المرحلة، وأهدت التاج الذي زين رأسها الى كل امراة تحاول الوصول الى ما تسعى اليه.