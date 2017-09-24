بالصور - فنان لبناني ينهار في عزاء شقيقه

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يتقبل الشاعر اللبناني نزار فرنسيس واجب العزاء بوفاة شقيقه سهيل الياس فرنسيس، الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي، الأحد في صالون كنسية مار اليان.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشاعر المميز وهو يبكي منهاراً على رحيل شقيقه، الذي كان يعتبره سنده الوحيد.

ونشر فرنسيس على "تويتر" ورقة النعوة، حيث يتقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنسية مار اليان، ونهار الاحد في 24 ايلول/سبتمبر في كنيسة السيدة - راس بعلبك، والثلاثاء 26 ايلول في كنيسة القديسة ريتا - جديدة المتن ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً لغاية السادسة مساء.

(لها)