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بالصور: طوني خليفة رسمياً الى أين؟!

23
SEPTEMBER
2017
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أعلن شريف خالد، رئيس شركة ومجموعة 'تواصل' التي اشترت أسهم شبكة قناة 'الحياة' من مالكها السيد البدوي أن خالد حلمي سوف يتولى إدارة الشبكة الجديدة ويعاونه محمود التوني، وأن القناة ستعود للبث اعتبارا من الأسبوع المقبل.

ونفى خالد ما أشيع بالسابق عن أن بنك cib له نسبة فى صفقة الشراء مؤكدًا أن الصفقة حسمت لصالح شركة 'تواصل' التي يساهم فيها عدد من رجال الأعمال المصريين.


كما كشف شريف خالد عن قائمة مذيعي القناة في ثوبها الجديد، مشيرا الى أن القناة تعاقدت مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة (شاهدوا الصور أعلاه) والإعلامية هبة الأباصيري، والكابتن أحمد شوبير.

وأضاف خلال المؤتمر المنعقد بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن تفاصيل تطوير القناة، أن الإعلامية راغدة شلهوب، والإعلامي تامر أمين، باقيان في القناة، مشيرًا إلى أنه لم يتحدد موقف استمرار الإعلامية لبنى عسل من عدمه.
كذلك أعلن شريف خالد عن التعاون مع محمد صبحي لتقديم برامج كوميدية تعليمية تثقيفية على قناة 'الحياة'، وسيكون هناك برامج عن الصحة والتوعية والأطفال ذوي القدرات الخاصة.


وعاد شريف خالد ليؤكد أن مجموعته موجودة بنسبة ضئيلة للغاية في صفقة شراء الحياة، إذ يوجد الكثير من المساهمين، موضحًا أن شركة فالكون التابعة له ليس لها علاقة بالصفقة، وأن اختياره لتمثيل رئيس مجلس إدارة تواصل جاء بمثابة تكليف له وثقة من المساهمين فيه. كما أعلن شريف خالد أيضا عن انطلاق 'الحياة' English على النايل سات.

بدوره نفى عمرو الليثي في المؤتمر عن عودته الى القناة، إلا أنه أعلن عن التعاون بين 'مؤسسة واحد من الناس' مع شركة 'تواصل' فيما يتعلق بالأعمال الخيرية.

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