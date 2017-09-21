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أكبر عائلة في بريطانيا ترحب بطفلها العشرين

21
SEPTEMBER
2017
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رحبت عائلة بريطانية بطفلها العشرين ، لتصبح العائلة التي تضم أكبر عدد من الأفراد في جميع أنحاء بريطانيا.
بعد زواجهما في سن مبكرة، بدأت سو رادفورد (42 عاماً) وزوجها نويل (46 عاماً) بإنجاب الأطفال على مدى ثلاثة عقود من الزمان، ليصل عدد أبنائهما إلى الـ 20 بعد ولادة الطفل آرتشي .
وتواجه سو مهمة صعبة بشكل يومي في إعداد الطعام لأبنائها الذين تترواح أعمارهم بين 4 و 28 عاماً. وكانت سو قد أنجبت طفلها الأكبر كريس (28 عاماً) وهي في سن الرابعة عشرة قبل سنوات من إنجاب صوفي (23 عاماً) لتبدأ بعد ذلك الإنجاب بشكل مستمر حتى الوقت الحاضر.
وعلى الرغم من عدد أبنائهما الكبير، يقول الزوجان إنهما يديران شؤون أسرتهما بشكل جيد، وأن الأمر لا يخلو من الإجهاد والتعب.
ويذكر أن الزوجين ينفقان ما يقدر بـ 35000 دولار أمريكي سنوياً من مالهما الخاص على شراء الطعام فقط لأسرتهما، ناهيك عن النفقات الكثيرة الأخرى.
ورغم كل تلك النفقات، إلا أن الزوجان يحرصان على الاحتفال بالمناسبات السنوية وأعياد ميلاد أطفالهما بشكل دائم، بالإضافة إلى القيام برحلة إلى خارج البلاد سنوياً لقضاء وقت ممتع معاً، وفق ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

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