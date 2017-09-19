بعد انجابها طفلتها.. هذا ما حصل حين رفضت أم قطع 'حبل السرة'!؟

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في قصة غريبة، رفضت أم قطع "حبل السرة" الذي يربطها بطفلها، وأصرت على الاحتفاظ به.

واحتار الأطباء في مستشفى أوديني بإيطاليا، في كيفية التعامل مع السيدة التي أخذت تهددهم باللجوء إلى القضاء في حال إقدامهم على قطع الحبل، لاقتناعها بأنه يُقطع تلقائياً بعد مرور مدة معينة.

وأشارت المعلومات الصحافية إلى أن الاطباء استعانوا بالقضاء للفصل في القضية المربكة، فتم استشارة المحكمة القضائية وتم إطلاع القاضي على القصة هاتفياً، خاصة أن الحالة الصحية للجنين بدأت تتراجع، ورخَّص القاضي لأفراد الفريق الطبي القيام بعملهم، وقطع "حبل السرة" حتى لو رفضت الأم ذلك، وهو ما فعلوه.