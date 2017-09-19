29 مليون امرأة وفتاة يعانين "العبودية الحديثة"

A + A -

قالت منظمات وشركاء الأمم المتحدة إن حوالي 40 مليون شخص كانوا ضحايا العبودية الحديثة العام الماضي، في إدانة للبلاء الذي يقع على النساء والفتيات بشكل كبير.

التقرير الجديد من منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية وجد أن النساء والفتيات شكلن 29 مليون شخص من أولئك الذين وقعوا ضحايا للعبودية الحديثة، أو أكثر من 7 أشخاص من كل 10 أشخاص تقريبا.



وإجمالا، وقع 25 مليون شخص ضحايا للعمل القسري، ووقع 15 مليون شخص ضحية للزواج القسري.

ووجدت دراسة من منظمة العمل أن 152 مليون طفل أعمارهم بين 5 إلى 17 عاما كانوا ضحايا لعمالة الأطفال.



تقول السلطات إن البيانات جمعت من مقابلات وجها لوجه مع أكثر من 71 ألف شخص عمرهم من 15 عاما أو أكبر.