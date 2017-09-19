رجل يقتحم منزلاً لسبب لا يخطر على بال أحد

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قرر سكّير من ولاية بنسلفانيا الأميركية أن يقتحم منزل سيدة ليجلس ويضع صندوقين من زجاجات الجعة على الطاولة.

ونقلت أسوتشيدبرس عن الشرطة، إن شون هالر "39 عاما" من ستيوارتس تاون بولاية بنسلفانيا يواجه الآن اتهامات تشمل التعدي الجنائي على ممتلكات الغير ويقبع في سجن يورك كاونتي.

وفي التفاصيل، قالت الشرطة الإقليمية الجنوبية إن سيدة اتصلت بهم يوم الثاني عشر من أيلول الجاري للإبلاغ عن اقتحام هالر منزلها عنوة ورفض المغادرة. وأوضحت الشرطة أن الرجل كان قد فعل الشيء نفسه في منزل سيدة أخرى قبل يوم من الواقعة.

ووجدت الشرطة هالر في منزل السيدة الثانية، وقالت إنه رفض المغادرة بالرغم من أن المنزل كان يتواجد فيه أطفالا، ما اضطر عناصر الشرطة لدخول المنزل وإخراجه.

ويمثل السكير لجلسة استماع أولية مطلع تشرين الثاني المقبل.

المصدر: وكالات