4 مفاجآت في "الهيبة 2": إسمان جديدان.. وهل يعود "شاهين"؟

A + A -

مفاجآت جديدة كُشفت عن الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في جزئه الأول خلال شهر رمضان الفائت.

وكشف برنامج ET بالعربي، عن 4 مفاجآت في تطورات المسلسل بجزئه الثاني، الاولى هي انضمام الممثل الكبير رفيق علي أحمد الى ابطال العمل، خاصة أنّ البطولة في الجزء الثاني ستكون ذكورية بين تيم حسن ورفيق علي أحمد، بالاضافة الى عبدو شاهين وأويس المخللاتي خاصة بعد مغادرة بطلة الجزء الاول الممثلة نادين نسيب نجيم.



أما المفاجأة الثانية هي بقاء شخصية "شاهين" بعد الاعتقاد بأنه توفي في آخر الجزء الاول، فسيطل الممثل اللبناني بالجزء الثاني من العمل.

كما كشف المخرج سامر برقاوي أنه لا يمكن لأحد ان يأخذ مكان أحد آخر في المسلسل وذلك بعد مغادرة نادين نجيم للعمل. واكد ان ملكة الجمال فاليري ابو شقرا لن تكون بطلة العمل لأنها ستظهر كضيفة في بعض الحلقات.



وأضاف البرقاوي أن تتر المسلسل سيبقى كما هو أي أغنية "مجبور" للنجم ناصيف زيتون.



والمفاجأة الأخيرة، هي أنه من الأسماء المرشحة للانضمام الى "الهيبة" من الممثلات هي الممثلة أمل بوشوشة.



