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النجم أنطوني توما يُطلق أغنيته المُصوّرة الجديدة مع "Universal Music MENA" وينقل صورة حقيقيّة عن لبنان إلى الخارج

23
JULY
2017
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أطلق مُغنّي البوب والمؤلّف اللبنانيّ الفرنسيّ أنطوني توما أغنيته المُصوّرة "Walk Away" وذلك بالتعاون مع شركة "Universal Music MENA".
صُوّرت أغنية "Walk Away" على مدى يومين في ضواحي بيروت وأشهر الشوارع الشعبيّة في طرابلس، وذلك تحت إدارة المخرجة إنغريد بوّاب.
وجاءت الفكرة لتُحاكي رؤية توما، وإصراره على الحفاظ على هويّته، ومُخاطبة جمهوره بصورة لبنانيّة على الرغم من غناءه بلغة مُختلفة عن لغته الأمّ.
وعن أجواء تصوير العمل قال أنطوني:"تنفيذ الفكرة شكّل تحدّ كبير بالنسبة لفريق العمل، بخاصّة أنّ كلّ المشاهد التي تضمّنها الكليب صُوّرت على طريقة تلفزيون الواقع من دون سابق تحضير، ومع أشخاص صودف مرورهم في أماكن التصوير فتجاوبوا بعفويّة أضفت الكثير من المرح والإيجابيّة على مضمون الكليب".


وتابع :" تفاعل الناس أثّر بي كثيراً، بعد أن دخلت أثناء التصوير إلى منازلهم وأماكن عملهم، فغمروني بكثير من الحبّ. وأؤكّد أنّ هذا الحبّ سيظهر في كلّ مشهد من الكليب".


وعن مضمون الكليب قال أنطوني :"أردت حمل صورة لبنان بواقعيّة إلى أيّ مكان ستنتشر فيه هذه الأغنية. وحرصت على الإبتعاد عن المظاهر البرّاقة وعن أيّ تسطيح أو تعليب يحصر الناس بطبقة مُعيّنة، فابتعدت كلّ البُعد عن السيّارات الفخمة والنساء المُغريات، لأنقل صورة أكثر واقعيّة وبساطة وإيجابيّة للبنان."


تجدر الإشارة أنّ نجم ستار أكاديمي في نسخته الأولى محمّد عطيّة، وهو صديق مُقرّب لأنطوني، جاء خصيصاً من مصر للمُشاركة في الكليب وسجّل إطلالة عفويّة في أحد مشاهده.

الأغنية من كلمات وألحان أنطوني توما وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني وإخراج إنغريد بوّاب.



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